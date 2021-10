PM apreende oito tabletes de cocaína e outras drogas na Pajuçara

Os proprietários de uma residência, localizada na Rua Ouvidor Batalha, no bairro Pajuçara, foram presos nesta quinta-feira, 21, durante uma ação de policiais do 1º Batalhão. A equipe do serviço de inteligência do batalhão informou sobre uma movimentação suspeita no imóvel e ao chegar ao local ficou constatado que havia tráfico de drogas. Os militares…

Os proprietários de uma residência, localizada na Rua Ouvidor Batalha, no bairro Pajuçara, foram presos nesta quinta-feira, 21, durante uma ação de policiais do 1º Batalhão. A equipe do serviço de inteligência do batalhão informou sobre uma movimentação suspeita no imóvel e ao chegar ao local ficou constatado que havia tráfico de drogas.

Os militares contam que flagraram o momento em que o motorista de um carro de passeio para na porta do imóvel e adquire uma sacola contendo um objeto em formato retangular. Esse motorista foi abordado pelos policiais e confessou ter comprado a droga na casa que estava sendo monitorada.

Para a surpresa dos policiais havia 8 tabletes de uma substância aparentando cocaína, além de maconha e crack, em menor quantidade; diversos aparelhos de telefone celular; cadernos de anotações possivelmente referentes ao tráfico e balanças de precisão.

“Essa droga alimentava a orla marítima da capital”, disse um dos integrantes da equipe. Os presos e as drogas foram levados para a Central de Flagrantes.