“Pode acontecer” – Futebol Interior

Chapecó, SC, 08 (AFI) – Virtualmente rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense poderá ter participação decisiva nos objetivos das demais equipes no Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a possibilidade da famosa ‘mala branca’ veio à tona e foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Carlos Kia.

“Nós temos que cumprir tabela, aproveitar a visibilidade que temos na Série A. Evidentemente que nós vamos buscar pontos. Isso (mala branca) não aconteceu até o momento, mas imagino que pode acontecer. Se não tiver essa diferença que existe hoje que tem o Atlético-MG (na liderança), se essa diferença diminuir pode ter a possibilidade“, revelou o dirigente à Rádio Grenal.

Além da possibilidade de receber ‘mala branca’ de outras equipes, Carlos Kia revelou falha no planejamento da Chapecoense e admitiu ter um elenco de Série B em mãos. Não à toa o time está na lanterna do Brasileirão, com 12 pontos.

Chapecoense e Inter se enfrentam neste domingo

“A Chapecoense gasta em folha de pagamento esse ano menos do que pagou ano passado. Quando a Chapecoense acordou para o mercado, aqueles atletas que já poderiam resolver os problemas já estavam empregados. Nesse momento, estamos com a qualidade do grupo um pouco baixa, o nosso grupo hoje é um grupo de Série B”, completou.

COMPROMISSO!

Com ou sem ‘mala branca’, a Chapecoense se prepara para enfrentar o Internacional, um adversário que busca se aproximar da zona de Libertadores. O duelo será neste domingo, às 11h, no Beira-Rio.