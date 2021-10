Polícia Civil realiza campanha em shopping com foco na proteção das crianças

De 25 a 29 de outubro, está sendo realizada pela Polícia Civil – no shopping Piedade – a campanha ‘Guardiões da Infância – Cuidar e Proteger Sempre’. O objetivo é amparar o público infantojuvenil em situação de vulnerabilidade social. Como parte da programação, no dia 27, das 16h às 18h, será realizada uma ação especial de conscientização, no piso L4 do shopping. A atividade contará com a participação do animador infantil e embaixador da Dercca, Tio Paulinho, assim como a presença do cantor Nando Borges, que irá garantir muita diversão com um repertório infantil.

As apresentações irão mostrar ainda a abordagem lúdica para as crianças a serem executadas pelas delegadas Simone Moutinho e Ana Virgínia Paim, com suas respectivas equipes compostas por policiais, psicóloga e assistente social. Neste momento, serão esclarecidas a atuação das unidades e o tratamento ao público infantojuvenil de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).