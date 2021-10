Polícia prende homem que espancou filho especial com mangueira

Um homem, de 40 anos, foi preso nesta sexta-feira, 22, no Distrito de Mumbaça, na zona rural da cidade de Traipu, em cumprimento a um mandado de prisão referente a um crime ocorrido em 2015. Ele é acusado de espancar o próprio filho, com necessidades especiais, utilizando uma mangueira de borracha. Á época ele passou…

Ele é acusado de espancar o próprio filho, com necessidades especiais, utilizando uma mangueira de borracha. Á época ele passou um ano preso pelo crime, depois foi solto com aplicação de medidas cautelares, incluindo a exigência de manter o distanciamento de 500 metros do filho e da esposa.

No entanto, desrespeitou tais medidas e passou a ameaçar a família de morte. Hoje quando foi preso, ele estava com uma faca peixeira, próximo ao filho. O acusado foi conduzido para a Central de Polícia Civil de Arapiraca.