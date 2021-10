Polícia prende mulher suspeita de envolvimento no crime do cartório de Olivença

A Polícia não divulgou o nome da mulher, que está sendo apontada como cúmplice do atentado que vitimou mãe e filha no cartório da cidade de Olivença, mas confirmou que tem razões para acreditar na sua participação no crime. De acordo com o delegado Hugo Leonardo, titular da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, e…

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, titular da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, e responsável pela investigação, a mulher em questão seria a atual namorada do autor do crime. A polícia confirmou que antes do atentado, ela teria feito ameaças à Dayrla Roberto Correia.

O delegado investiga se esta mulher induziu o namorado a atirar contra Dayrla Correia e consequentemente na sua mãe, Damiana Roberto Correia, 45 anos.

A prisão aconteceu ontem, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela comarda de Santana do Ipanema. Outro suposto envolvido no crime é um homem que foi preso em Maceió nesta quinta-feira. Leia Mais Aqui.

Já o autor do crime continua foragido.