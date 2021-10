Polícia prende torcedor do Santa Cruz que agrediu mulher em confusão na Arena Pernambuco – Futebol Interior

São Lourenço da Mata, PE, 20 (AFI) – Como se não bastasse a vergonha e o vandalismo de parte da torcida do Santa Cruz, que invadiu o gramado da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para agredir os jogadores após a eliminação precoce na Copa do Nordeste, uma torcedora coral foi agredida com um soco no rosto.

A Polícia Cível de Pernambuco prendeu o homem, de 30 anos, por lesão corporal. A torcedora, de 40 anos, fez um Boletim de Ocorrência contra o agressor, que saiu algemado do estádio. Ela estava acompanhada de dois rapazes. Os três seguiram os policiais, com o agressor detido, até a delegacia.

“Houve registro de ocorrência em desfavor do homem, de 30 anos, por lesão corporal em decorrência de uma briga com uma outra torcedora, de 40 anos, também depois do término do jogo. Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO)”, informou a Polícia Civil.

Agressor preso e mulher agredida. (Fotos: Reprodução)

CONFUSÃO!

Após a eliminação nos pênaltis para o Floresta, membros de uma torcida organizada do Santa Cruz pularam a mureta do estádio e correram em direção aos jogadores. Um jogador é pego pelo ‘colarinho’, mas logo depois consegue se livrar. Mais de 20 entraram no gramado, numa cena de selvageria e covardia.

Em campo, o Santa Cruz bem que tentou, mas empatou com o Floresta por 3 a 3 no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis. Os cearenses levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando os Corais do campeonato.