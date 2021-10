Polícia procura suspeito de espancar irmão até a morte no sertão

A Polícia Militar tenta localizar um homem suspeito de espancar até a morte o próprio irmão na cidade de Santana do Ipanema, Sertão do Estado. As informações sobre o crime são escassas. A vítima foi identificada como José Adilson Ferreira Silva e o corpo foi recolhido do Hospital Regional de Santana do Ipanema, na madrugada…

A Polícia Militar tenta localizar um homem suspeito de espancar até a morte o próprio irmão na cidade de Santana do Ipanema, Sertão do Estado. As informações sobre o crime são escassas. A vítima foi identificada como José Adilson Ferreira Silva e o corpo foi recolhido do Hospital Regional de Santana do Ipanema, na madrugada desta quarta (6).

Não há informações sobre o que teria motivado o crime, ou onde ele teria ocorrido. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com o Cisp da região, mas ainda não obteve êxito.

Crime em Major Izidoro

Na cidade de Major Izidoro, também no sertão do Estado, Davi Simão Silva dos Santos, de 22 anos, foi assassinado a tiros na sua residência. A PM foi acionada após vizinhos relatarem uma troca de tiros. Ao chegar ao local indicado, a vítima foi encontrada sem vida, com várias perfurações de arma de fogo na região da cabeça.

Os executores foram identificados como Tião e Chumbinho, ambos com envolvimento com o tráfico na região.

Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal Edvaldo Castro Alves, em Arapiraca, para serem submetidos à necropsia.