Pontas duplas? Confira 5 sinais de que você precisa cortar seu cabelo

Diferente do que muitos acreditam, cortar o cabelo é fundamental para a saúde e aparência dos fios. Isso porque as pontas duplas são inimigas mortais de um cabelo saudável. Elas são um sinal de dano e quebra e retirá-las, é importante para dar leveza e acelerar o crescimento natural dos fios.

E aí? Mãos a obra? Confira abaixo 5 sinais de que seu cabelo está na hora de ter um encontro com a tesoura: 1. Você vive com ele preso

É comum manter o cabelo preso quando ele está sem corte. Se você usa frequentemente rabo de cavalo ou coque por estar incomodada com o seu look, por exemplo, chegou a hora de ir ao salão. Dependendo do corte, é preciso fazer manutenção a cada 30 ou 90 dias

2. As pontas estão duplas

Quando os fios estão com pontas duplas ou triplas em excesso é um sinal que seu cabelo está pedindo socorro. Para prevenir o problema, você precisa pentear ou desembaraçar de forma delicada, sempre começando pelas pontas e depois subindo em direção à raiz. O ressecamento em excesso é comum em cabelos com química, pois eles ficam secos com maior facilidade. Nesse caso, é recomendado retirar as pontas para manter o crescimento saudável, além do corte.

3. Cortou pela última vez há mais de 3 meses

Regra básica para vida: não tenha medo de cortar o cabelo! Cabelos naturais sem químicas, precisam ver a tesoura entre 4 e 6 meses. Já os com química, entre 2 e 4 meses, por causa da porosidade as pontas

4. O cabelo está dando muito trabalho para arrumar

Se seu cabelo todo dia acorda difícil de controlar e desembaraçar está na hora de pensar em renovar o corte ou, quem sabe, apostar no visual novo. Mudanças sempre fazem bem para autoestima, pense nisso