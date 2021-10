Ponte leva empate nos acréscimos, Botafogo perde em casa e Goiás volta ao G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 2 (AFI) – Neste sábado, cinco jogos dera sequência a 28° rodada da Série C do Campeonato brasileiro que começou na sexta-feira. Destaque para a grande vitória do Goiás diante do Vitória por 3 a 0. O Esmeraldino voltou ao G4 e agora tem 48 pontos. Já o Rubro-negro baiano segue na zona de rebaixamento, em 18°, com 26 pontos.

Quem também se destacou foi o Náutico, que voltou a vencer depois de quatro derrotas seguidas. O Timbu bateu o Operário, fora de casa por 2 a 1. Agora o time tem 38 pontos e é o nono colocado. Já o Fantasma, segue em 13° com 34.

TROPEÇO DO FOGÃO

Vivendo grande momento e realizando campanha sólida com 48 pontos e em terceiro lugar, o Botafogo foi superado em casa pelo Avaí, concorrente direto com o Glorioso pela liderança e vaga no G4. A partida terminou com o placar de 2 a 1 para os Catarinenses em pleno Nilton Santos. Destaque para Bruno César, autor do gol da vitória.

EMPATE SEM GRAÇA

CRB e CSA empataram no estádio Rei Pelé e mantiveram suas posições. As equipes seguem em quinto e sexto lugar, com 48 e 42 pontos, respectivamente.

VITÓRIA DA MACACA

Para fechar a noite, a Ponte Preta recebeu o Vila Nova no estádio Moisés Lucareli, às 21h e parecia que conquistaria uma importante vitória. Rafael Santos abriu o placar aos 1o minutos da etapa final, mas no apagar das luzes, no último lance do jogo, o Vila Nova conseguiu chegar ao gol de empate em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a Ponte chegou aos 33 pontos e segue na 14° posição. O Vila, adversário direto está em 13°, com 34.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA: