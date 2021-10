Ponte Preta segura o Avaí fora e Náutico diminui distância para o G4 – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Dois jogos abriram na noite desta terça-feira a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, a Ponte Preta segurou o Avaí; enquanto o Náutico venceu o Goiás no retorno dos seus torcedores às arquibancadas do Aflitos.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Playcomo APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

Fora de casa, a Ponte Preta conquistou importante empate com o Avaí, por 1 a 1, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Com o resultado, o time paulista segue em 15º lugar, agora com 34 pontos ganhos – quatro a mais que o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Avaí é o vice-líder, com 50 pontos.

No outro jogo da noite, o Náutico venceu o Goiás por 3 a 2, nos Aflitos, em Recife (PE). Foi a segunda vitória seguida do Timbu, que é o nono colocado, com 41 pontos ganhos. O Goiás permaneceu em quarto lugar, com 48 – deve perder posição com a sequência dos jogos na rodada.

CONFIRA OS JOGOS DA 29ª RODADA: