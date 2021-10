Ponte Preta x Vila Nova – Mais uma ‘final’ para a Macaca contra a degola! – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – A Ponte Preta terá mais um ‘jogo chave’ na luta contra o rebaixamento neste sábado, quando receberá o Vila Nova, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O time campineiro faz ótima campanha no returno, apesar da derrota na última rodada para o CSA, por 2 a 1, em Maceió (AL). A Ponte Preta é a 14ª colocada, com 32 pontos ganhos – cinco pontos a mais que o Londrina (17º), com 27 e primeiro time na zona de rebaixamento. São sete jogos consecutivos sem derrota como mandante.

Assim como a Macaca, o Vila Nova também faz bom segundo turno. São três jogos sem derrota, segundo duas vitórias consecutivas: Goiás (fora de casa) e Operário (em casa), ambos por 2 a 1. Com isso, os goianos conseguiram deixar a zona de rebaixamento e aparecem em 13ºcom 33 pontos. Um ponto a mais que a própria Ponte Preta.

PONTE PRETA VAI MUDAR

A primeira baixa da Ponte Preta para este sábado acontece logo no banco de reservas, já que Gilson Kleina foi expulso por reclamação na derrota para o CSA. Assim, o auxiliar Fabiano Xhá deverá ser o responsável por dirigir o time à beira do gramado.

Quanto ao time, o sistema defensivo terá novidades. No gol, Ivan está suspenso pelo terceiro amarelo e será substituído por Ygor Vinhas. Na zaga, Rayan foi poupado na última rodada e pode ser a surpresa na formação titular. Neste caso, Fábio Sanches e Cleylton disputariam o lugar no time.

E as disputas não param por aí. No meio-campo, Léo Naldi disputa vaga na ‘volância’ com André Luiz, enquanto Fessin, com dores no tornozelo, pode ser vetado pelo departamento médico e dar lugar a Camilo e Thalles. No restante, o ataque não terá mudanças e seguirá com Richard, João Veras e Moisés.

VILA NOVA SERÁ O MESMO

Em time que está ganhando não se mexe. Com essa filosofia, o Vila Nova não terá mudanças para enfrentar a Macaca. Aliás, o técnico Higo Magalhães não tem nenhuma baixa por suspensão ou lesão entre os jogadores considerados titulares.

“Combinamos de fazer um segundo turno bem diferente do que foi o primeiro em termos de pontuação. Estamos com uma boa sequência, mas que não garante que vamos ter facilidade no próximo jogo. O que tentamos é tratar cada partida como uma decisão. Dentro disso, vamos buscar mais uma vez jogar no nosso limite”, disse o treinador sobre a postura do time no segundo turno.