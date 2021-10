População cobra ações mais rígidas da Vigilância Sanitária de Igreja Nova

Moradores de Igreja Nova estão chamando a atenção do poder público para algo que vem ocasionando transtornos à população. Transeuntes tem encontrado dificuldade em caminhar em áreas de passeio e donas de casa reclamam do mau cheiro das vísceras de aves que estão sendo colocadas em calçadas, trazendo incômodo a vizinhos e a quem passa pelo local.

Com a aprovação do Código de Postura do Município, a Vigilância Sanitária e Fiscais de Postura, terão mais amparo diante da legislação municipal que garantirá a punição adequada para aqueles que insistem em construir de qualquer forma ou mesmo cometer crimes ambientais e desrespeito aos moradores, citando como exemplo, o despeja inadequado de vísceras de animais em via pública.