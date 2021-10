Por adaptação, Caxias-RS já treina no Nordeste visando decisão contra o ABC-RN – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 15 (AFI) – Adaptação. Essa é a palavra de ordem no Caxias-RS, que já está no Nordeste para “decisão” deste domingo, 17h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal diante do ABC-RN. O jogo vale vaga para a Série C de 2022 e na semifinal da Série D deste ano. No primeiro jogo realizado em Caxias do Sul gaúchos e potiguares ficaram no 0 a 0.

O time gaúcho se encontra em Recife, a 300km local do jogo, e faz seus treinamentos. O técnico Rafael Jaques destacou que esta viagem antecipada foi importante para adaptar a equipe ao clima da região para esta decisão

“Adaptação é muito importante. Todas as equipes têm feito isso. O ABC fez isso também, treinaram dois dias na nossa cidade. Nosso objetivo é treinar e nos acostumar com a temperatura no local. A gente agradece pelo esforço da diretoria na questão financeira nesse sentido. É importante nesse momento para que os jogadores possam estar melhor preparados para o jogo”, comentou o técnico.

QUEM JOGA

Para este jogo o técnico do Caxias terá uma dúvida: os zagueiro Rafael Lima que sentiu dores e não sabe se joga. Thiago Sales e Erick são opções para a posição.

“O Rafa teve uma situação no jogo, mas nas 48h seguintes recuperou, treinou normalmente. Então vamos analisar. É importante, pois nos dá a segurança defensiva, a experiência e a qualidade que sabemos que ele pode nos aportar”, contou.

Segundo Jaques, no jogo anterior o Caxias teve boas situações para marcar o gol, mas também deu méritos ao time do ABC que tem a segunda melhor campanha da competição segundo técnico. Segundo ele, há um respeito de lado a lado e será um grande jogo neste domingo em Natal.

CAXIAS: Marcelo Pitol; Lucas Carvalho, Rafael Lima (Thiago Sales ou Erick), Thiago Sales e Bruno Ré; Erik, Marlon, Matheuzinho e Karl; Milla e Michel.