Por ‘problema pessoais’, presidente de time do Brasileirão pede licença do cargo. SAIBA QUEM! – Futebol Interior

Recife, PE, 04 (AFI) – Uma notícia caiu como uma verdadeira bomba na cúpula do Sport nesta segunda-feira (04) em meio a má fase no Brasileirão. Em uma nota oficial divulgada à imprensa, Leonardo Lopes se licenciou do cargo de presidente do clube pernambucano, que agora tem como mandatário máximo Yuri Romão.

Na nota, o agora ex-presidente não entrou em detalhes, mas disse que tomou a decisão ‘em virtude de motivos pessoais’. Segundo rumores, o real motivo são alguns problemas de saúde que acabaram aumentando ainda mais após a semana intensa vivida por ele no clube com a destituição da diretoria e do departamento de futebol.

Com isso, o vice-presidente Yuri Romão ficará no cargo até o fim desta licença. O primeiro passo do dirigente será reestruturar a diretoria de futebol e ele, inclusive, já viajou com a equipe para Porto Alegre, onde o Sport joga contra o Grêmio neste meio de semana e está prospectando alguns nomes.

LEIA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

Torcida rubro-negra,

Venho informar juntamente a vocês o meu pedido de licença temporária do cargo de Presidente Executivo do Sport Club do Recife.

Esta difícil decisão, comunicada ao Conselho Deliberativo, foi tomada em virtude de motivos pessoais que, no momento, precisam de minha total atenção.

Com isso, Yuri Romão assume a presidência e já se encontra em pleno trabalho na nova função, tendo total confiança de todos que fazem o clube.

Leonardo Lopes.