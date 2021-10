Portal FI traz todas as informações atualizadas sobre a agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 05 (AFI) – O Portal Futebol Interior acompanha de perto todas as informações sobre a covarde agressão de William Ribeiro, jogador do São Paulo-RS, ao árbitro Rodrigo Crivellaro na noite de segunda-feira. Desde os primeiros instantes, o Portal FI noticiou tudo em primeira mão. E para que ninguém perca nada, o Portal FI traz mais informações e os links de todas as matérias. Essa será atualizada sempre que tiver novos fatos.

Na terça-feira, o atleta deu um chute na nuca do árbitro, já caído, e o deixou desacordado durante a partida entre Guarani e São Paulo no Edmundo Feix, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2. O árbitro foi hospitalizado e, na manhã desta terça, recebeu alta. Ele deixou o hospital em uma cadeira de rodas e com colar cervical.

RETOMADA!

O jogo foi suspenso após a agressão. Nesta terça, a FGF confirmou que a partida será retomada às 15h30. A partida prosseguirá a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani estava vencendo por 1 a 0.

CONFIRA TODOS OS LINKS AQUI:

Jogador agride e árbitro sai de ambulância em jogo da Segundona Gaúcha. VÍDEO!

SÓ NO FI! Noite do Gaúcho da A2 tem agressão covarde contra árbitro que desmaia e está hospitalizado

Árbitro agredido por jogador recebe alta e deixa hospital com colar cervical e na cadeira de rodas

Delegado fala em “tentativa de homicídio”; Jogador que agrediu árbitro fica em silêncio

Conheça Willian Ribeiro, o “jogador” que covardemente agrediu o árbitro no Campeonato Gaúcho

Emílio, capitão do São Paulo-RS, repudia agressão de companheiro a árbitro: “Deplorável”