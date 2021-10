Pós cirúrgico complicado: Tiago Piquilo pode ter problema de ereção após cirurgia no pênis

O médico Bruno Salomão, especialista em saúde sexual e finalista do reality Power Couple Brasil, analisou a cirurgia peniana do cantor Tiago Piquilo, que integra o elenco de ‘A Fazenda 13’.O peão do programa tem chamado atenção nas redes sociais pelas declarações sobre a cirurgia.

Na quinta-feira (21), o peão contou para os participantes que faz fisioterapia no pênis diariamente desde que se submeteu ao procedimento de aumento do órgão genital. Segundo Salomão, em contato exclusivo para o iG Gente, o cantor sertanejo fez um procedimento de médio porte e que pode levar a uma dificuldade de ereção do pênis.

“Toda cirurgia pode ter problemas. É uma cirurgia considerada de médio porte porque tem uma lipoaspiração e depois você coloca a gordura para dentro e em volta do pênis e ainda tem o corte do ligamento suspensor do pênis. Se é um cara que já tem algum tipo de disfunção ou alguma herança que possa levar a isso, quando você tira esse suspensor, ele pode ter uma dificuldade maior para conseguir ereção, para o pênis ficar ereto, para cima. Ele fica cheio, mas não consegue levantar. Esse é um dos riscos dessa cirurgia. O pênis fica duro, fica rígido, mas não consegue ter a elevação”, avaliou Bruno na entrevista concedida.

O médico explicou detalhes da cirurgia feita por Tiago Piquilo, que fez mistério sobre o resultado durante ‘A Fazenda 13’. “Essa cirurgia consiste em fazer uma lipoaspiração e depois uma filtragem da gordura que é lipoaspirada. Ela pode ser tirada de alguns lugares, como da área do púbis e zona lateral do abdômen. Aí faz uma filtragem para deixar a gordura mais densa e depois há o retorno dessa gordura no pênis, na camada muscular. Coloca-se em volta de toda circunferência do pênis. Essa quantidade, além de dar um diâmetro maior, vai também esticar o pênis, principalmente para quem tem o pênis bem retraído”, explicou Bruno.

Sobre o processo de fisioterapia comentado por Tiago em ‘A Fazenda 13’, Bruno Salomão afirmou que é natural após a intervenção. Segundo ele, o peão realiza movimentos semelhantes ao da masturbação, mas sem a necessidade de concluir o ato.

“É para estimular você tem que estimular o membro no caso, como se fosse uma masturbação mesmo para estimular a entrada de sangue dentro do membro e fortalecer aquela musculatura que está em repouso há muito tempo, além de fortalecer a elevação peniana. O Tiago deve fazer contrações ali da região do períneo para não acabar com uma dificuldade de ereção. Não necessariamente ele precisa chegar no final. Ele faz movimentos para estimular o pênis”, completou.