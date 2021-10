Posse do novo bispo de Penedo será transmitida ao vivo, veja como assistir

Começa hoje, quinta-feira (14), as solenidades de posse do novo bispo de Penedo, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, que veio substituir Dom Valério Breda, que faleceu em junho de 2020.

Para esse grande evento religioso, a Diocese de Penedo espera receber milhares de fiéis de várias paróquias de Alagoas e região, além também de padres, bispos e autoridades.

Nesta quinta, a partir das 15h, haverá o encontro com o Clero Diocesano, na Cúria Diocesana. Já 19h30, no Theatro Sete de Setembro, acontecerá uma solenidade com autoridades civis, evento esse que será transmitido ao vivo pela Diocese de Penedo através do link abaixo:

VEJA AO VIVO CLICANDO AQUI

Na sexta-feira, 15, o ponto alto será às 17h com Missa Solene na Catedral Diocesana, com a presença de padres, bispos e autoridades da região, porém antes às 15h30 Dom Valdemir sairá em carro aberto da residência Episcopal em direção à catedral, saudando a população e recebendo o carinhos dos penedenses.

VEJA AO VIVO CLICANDO AQUI

A Diocese de Penedo estará tomando todas as providências quanto as medidas sanitárias vigentes. Todos que participarão deste evento deverão usar máscaras, manter distanciamento social e higienizar as mãos sempre que possível.

Dois telões serão montados na sexta-feira, um na entrada da Catedral Diocesana e outro na lateral da mesma. Eles passarão as imagens ao vivo da missa solene em homenagem ao novo bispo.