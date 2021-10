Pouco tarde para café mas também cedo para almoço? Conheça cafeteria que serve brunch

Entre o horário do café da manhã e do almoço, existe a possibilidade de uma refeição incrível que mistura um pouquinho das duas: o brunch. Servido no final da manhã e início da tarde, a principal ideia do brunch é substituir ambas refeições sem abrir mão de uma alimentação de qualidade, além de unir a praticidade e sofisticação.

A Coffeetown Salvador tem como marca registrada o brunch, servido entre às 8h30 e 11h30, perfeito para aqueles que acordam um pouquinho mais tarde e desejam comer de forma completa. Graças a popularidade da refeição, o momento de consumo ganha um novo menu na unidade do Corredor da Vitória (CTBistrô).

Entre as novidades, destacam-se o pão de queijo com costela desfiada e ovo perfeito e o Shakshuka, conhecido como “Ovos no Purgatório” (imagem abaixo). Os ovos se fazem presentes ainda mexidos e cremosos, beneditinos com parma, salmão curado ou bacon berna e omeletes.

Foto: Divulgação/Frederico Pimentel