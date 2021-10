Poupança planejada e as trocas financeiras

É possível elaborar uma poupança por meio de um planejamento financeiro, ainda que seja algo resolutivo apenas em longo prazo. Confira algumas dicas adaptáveis para o seu planejamento e direcionamento de suas metas!

Poupança direcionada e suas metas pessoais

É relevante que se atente a alguns pontos no que diz respeito aos seus hábitos de rotina para que possa direcionar uma poupança. Já que assim se torna possível alcançar suas metas em curto, médio e longo prazo.



Você Pode Gostar Também:

Para isso você deve considerar alguns fatores inerentes à sua situação atual, por isso, faça um mapeamento de sua situação financeira atual para que tenha clareza sobre quais são as suas metas. Por isso, sugerimos que você separe os seus custos variáveis e seus custos fixos.

Ferramentas de gestão e apps

Atualmente existem várias ferramentas que facilitam esse controle. Sendo assim, é possível que você facilite esse tipo de controle utilizando ferramentas de gestão como o sistema Trello e aplicativos de finanças pessoais, já que são facilidades para o direcionamento de vários tipos de planejamentos.

Separe e categorize suas metas em prazo curto, médio e longo

Além disso, é muito importante que você separe e categorize suas metas em prazo curto, médio e longo. Lembre-se de que suas metas pessoais devem fazer sentido apenas para você.

Por isso, é relevante definir metas e objetivos, já que esse é o principal passo para quem deseja uma reorganização financeira. No entanto, seja detalhista para traçar metas claras, já que essa definição é o que irá nortear o seu planejamento de forma abrangente.

Por exemplo, se você deseja realizar uma viagem, é importante fazer um planejamento sobre quanto você vai gastar com as passagens, hospedagem, bem como, avalie qual é o período que você deseja ficar no local, documentação necessária, além de valores para alimentação, emergências etc. Ou seja, todos os detalhes devem ser planejados.

Faça trocas viáveis financeiramente

Faça trocas viáveis financeiramente. Você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, por exemplo. Sendo assim, direcione os valores referentes às taxas do cartão para a sua poupança, bem como, você pode realizar o mesmo tipo de troca no que diz respeito à sua conta bancária.Visto que as fintechs oferecem serviços diversos com isenção de tarifas.

O cartão de crédito não é uma renda extra!

Muitas pessoas se endividam porque acreditam que o cartão é uma renda extra. Porém, o cartão de crédito não é uma extensão da sua renda.

É importante que tenha disciplina no que diz respeito ao cartão de crédito. Lembre-se que o cartão de crédito é uma ferramenta que deve ser planejada, já não é uma renda extra, por isso, estabeleça um limite dentro do seu orçamento de forma planejada para que utilize a ferramenta a seu favor.