Preço do frango pesou? Aprenda a fazer uma deliciosa bisteca de porco

Não é novidade que o preço do alimentos está pesando e muito no orçamento das famílias. E o frango, que era a principal alternativa, já não está mais com o preço tão amistoso assim. Segundo dados do IPCA-15, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (26), o preço das aves e dos ovos subiu 5,02% na Região Metropolitana de Salvador. Setorizando, o preço do frango em pedaços aumentou, em média, 6,08% e do frango inteiro, 5,20%.