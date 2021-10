Preço do litro da gasolina ultrapassa os R$ 7 em Salvador

O reajuste

Este é 11º reajuste deste ano e a alta foi de 7,04%, segundo a Petrobras. Ao todo, somente em 2021, o preço do combustível já teve reajuste de 73,4% nas refinarias. As principais justificativas para os aumentos são as cotações do dólar e do petróleo.

O anúncio deste último reajuste foi feito na última segunda (25). O litro da gasolina pura (ou seja, antes da mistura obrigatória com etanol anidro) sobe R$ 0,21 e chega a R$ 3,19 em média. Considerando-se a gasolina já misturada ao álcool, a alta é de R$ 0,15. Com isso, o litro do combustível passa a custar R$ 2,33 em média.