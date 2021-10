Prefeito Djalma cumpre promessa de campanha e Pontal do Peba receberá nova creche

O prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão, prestigiou nesta segunda, 18, a solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção de creches do Programa Criança Alagoana (CRIA), em vários municípios alagoanos, não ficando fora da contemplação por parte do Governo do Estado, o município de Piaçabuçu, que terá sua creche construída no distrito do Pontal do Peba.

Uma vez que já estava sendo estudada pelo prefeito Djalma Beltrão, a construção da nova creche no Pontal do Peba para cumprir promessa de campanha, a contemplação do município com a construção da creche do Programa CRIA, fez com que o gestor não pensasse duas vezes, buscando o terreno apropriado para que as obras comecem em breve, contemplando toda a comunidade do Pontal do Peba e povoados vizinhos.

Durante a assinatura da ordem de serviço que aconteceu no Palácio República dos Palmares, os Secretários Municipais de Finanças e Educação, Guido e Gutto Beltrão, respectivamente, acompanharam o prefeito Djalma, não escondendo também a alegria de poderem num breve e curto espaço de tempo, ter uma creche em funcionamento na comunidade, proporcionando mais tranquilidade às mães que poderão deixar seus filhos sob os cuidados dos profissionais da unidade educacional de cuidados à primeira infância enquanto precisam trabalhar.