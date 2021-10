Prefeitura abre recadastramento de barracas de chapa; saiba mais

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deu início ao recadastramento das barracas de chapa já licenciadas pelo município. As orientações para o recadastramento foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 13 de setembro.

A proposta é melhorar a adequação dos equipamentos às normas regulamentares vigentes, além de fazer o reordenamento e remanejamento nos casos necessários.