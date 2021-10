Prefeitura baiana abre vagas de estágios para vários níveis de experiência

A Prefeitura de Ipiaú, sul do estado, anuncia a realização de um novo processo seletivo para contratação de estagiários. As vagas são para formação de cadastro reserva, porém há oportunidades disponíveis para vários níveis de escolaridade. Veja abaixo:

Nível médio: Ensino Médio Regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Nível técnico: Técnico em Edificações; Técnico em Segurança do Trabalho;

Nível Superior: Administração; Arquitetura; Artes Cênicas; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Engenharia Elétrica; Engenharia de Agrimensura; Letras; Pedagogia.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato esteja matriculado e com frequência efetiva no respectivo período e curso relativo à vaga pleiteada. Ao ser contratado, o estagiário deve exercer funções em jornadas de quatro a seis horas diárias referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 350,00 a R$ 550,00, acrescido de R$ 50,00 correspondente ao auxílio-transporte.

Os interessados podem se inscrever de forma eletrônica no período de 3 a 9 de novembro de 2021, por meio do site do Ciee. Serão classificados, os candidatos que passarem pela análise curricular e entrevista, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.