Prefeitura cearense não libera e Atlético-CE x Ferroviária não terá público – Futebol Interior

Araraquara, SP, 08 (AFI) – Nos jogos mais importantes do ano, a Ferroviária não terá a presença do torcedor. Isso porque o Atlético-CE, adversário das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, não conseguiu autorização da prefeitura de Horizonte (CE) para abrir os portões. Com isso, o jogo de volta que decide o acesso à Série C, em Araraquara (SP), também não poderá ter torcida.

A prefeitura de Araraquara já deu autorização à Ferroviária para ter público. A torcida voltou à Arena Fonte Luminosa no domingo passado, quando o time paulista eliminou o Esportivo-RS. Entretatno, pelo princípio de isonomia e equilíbrio técnico, se um jogo não receber público, o outro, mesmo que tenha autorização, também não pode.

“O munícipio ainda encontra com essa impossibilidade na realização de jogos. O próprio Atlético-CE questionou se teria a possibilidade, mas o procurador retornou com um oficio vetando a presença do público”, declarou o Secretário de Esportes de Horizonte, Chelo Rocha, em entrevista ao Portal RCIA Araraquara.

Nesta semana, a CBF confirmou que o duelo entre Uberlândia-MG e Aparecidense-GO também não contará com torcida. Neste caso, as duas prefeituras não deram autorização até o momento.