Prefeitura de Cairu lança aplicativo para taxa de entrada em Morro de São Paulo

A Prefeitura de Cairu lançou nesta sexta-feira (15) um aplicativo para o pagamento da tarifa de acesso a ilha de Morro de São Paulo. De acordo com a entidade, a tecnologia é para facilitar a entrada de baianos e turistas, evitando filas já que o usuário pode comprar antes mesmo de chegar ao local.

Batizada de ‘CairuTuba’, o app é bilíngue (português e inglês) e é compatível ao APP Store e Google Play. A Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago é cobrada para manutenção e preservação de Morro de São Paulo, de acordo com a lei n° 586, publicada no diário oficial de Cairu em 16 de dezembro de 2019.