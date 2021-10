Prefeitura de cidade baiana abre 193 vagas em diversos cargos

Candidatos que têm o ensino fundamental podem disputar as funções de eletricista (1 vaga), instrutor de oficina (3), motorista CNH “AB” (15), motorista CNH “D” (5), operador de máquinas I (2) e operador de máquinas II (2).

Para ensino médio e/ou curso técnico, as chances são para os cargos de agente administrativo (40), condutor SAMU (2), fiscal sanitário (1), orientador social (2), técnico agrícola (5), técnico em enfermagem (12) e técnico SAMU (2).

As inscrições podem ser feitas até 7 de novembro, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é a MS Concursos.