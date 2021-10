Prefeitura de Curitiba dispensa testes para covid-19 para entrar nos estádios – Futebol Interior

Curitiba, PR, 28 (AFI) – A prefeitura de Curitiba atualizou seu protocolo contra a covid-19 para eventos esportivos, teatrais e musicais em espaços abertos. Em comunicado, informou que não será mais necessário a apresentação de testes negativos para a covid-19. Entretanto, o limite de público segue em 50% da capacidade total do local.

Isso afeta Athletico-PR e Coritiba, que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Furacão ainda está na final da Copa do Brasil. O Coxa, líder da Série B, caminha a passos largos para o retorno à elite.

CONFIRA NOTA DA PREFEITURA:

“Curitiba amplia o acesso do público a eventos em espaços abertos, sem a exigência de apresentação de teste anticovid. A alteração é válida para eventos esportivos profissionais, teatrais e musicais em espaço abertos, como jogos em estádios e shows.

Para eventos em espaços abertos, seguem válidas as exigências de ocupação máxima de 50% da capacidade do local e a proibição da comercialização e consumo de alimentos e bebidas alcóolicas. O uso de máscaras também continua obrigatório”.