Prefeitura de Igarapé-Açu – PA anuncia Processo seletivo na área da saúde

No estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 18 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde. O salário oferecido será no valor de R$ 1.550,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fadesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.



PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, e conhecimentos específicos; mais curso introdutório de formação inicial e continuada.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 14 de novembro de 2021. A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

I. Trabalhar com descrição de indivíduos e famílias em base geográfico definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo-os dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a analise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; II. Utilizar instrumentos para levantamento de informações e diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua área de atuação; III. Executar atividades educativas de promoção da saúde individual e coletiva; IV. Efetuar registros de eventos significativos para o controle das ações de saúde pública, tais como nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; entre outros.

EDITAL 01/2021