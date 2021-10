Prefeitura de Leoberto Leal – SC abre Processo seletivo

No estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Leoberto Leal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para profissionais alfabetizados e de docentes habilitados ou não habilitados.

As oportunidades são para os cargos de professor de matemática; professor de língua portuguesa; professor de geografia; professor de história; professor de ciências; professor de artes; professor de inglês; professor de educação especial (1); professor de educação infantil (3); professor de anos iniciais (4); professor de educação física (2); auxiliar de serviços gerais; merendeira; motorista de transporte escolar (1); e professor substituto.

Os salários oferecidos variam entre R$ 950,45 e R$ 1.506,43, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.



INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de outubro de 2021, presencialmente, no prédio da prefeitura Municipal, na Secretaria de Educação, situada na rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, centro, no horário das 13h às 18h.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita/objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos pedagógicos e da área; mais prova prática para os alguns cargos.

As avaliações serão aplicada no dia 21 de novembro de 2021, às 8h30, nas dependências da Escola de Educação Básica Bertino Silva, situada na rua Angelo Silva, nº 167 (esquina com a avenida Adolfo Scheidt), centro e a prova prática logo após o término da prova escrita.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 002/2021