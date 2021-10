Prefeitura de Paraipaba – CE divulga novo edital de Concurso público

No estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Paraipaba faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 89 vagas imediatas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Educação Infantil (16), Geografia (8), História (5), Inglês (5), Língua Portuguesa (7), Matemática (6), Secretário Escolar (12), Operador de Motosserra (1), Professor PEB II de: Anos Iniciais (16), Ciências (5), Educação Física (5), Agente Municipal de Trânsito (4), Analista Ambiental (4) e Fiscal Ambiental (2),

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Cetrede.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de outubro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 001/2021