Prefeitura de Penedo recupera estradas vicinais dos povoados

Secretaria Municipal de Serviços Públicos atua em todas as regiões da zona rural e também realiza trabalhos importantes na cidade

Decom PMP

O governo do Prefeito Ronaldo Lopes está recuperando as estradas localizadas na zona rural de Penedo, trabalho realizado desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

O investimento que promove melhor qualidade de vida para o homem e a mulher do campo chegou à região de Pindorama nesta sexta-feira, 29, onde o Secretário Ivo Costa orienta sua equipe de trabalho.

“Nós vamos fazer a regularização dessas estradas, começando pelo povoado Santa Margarida para atender também Palmeira Alta, Imbira 1, Imbira 2, Konrado, Espigão, Prosperidade, toda essa área de Penedo”, informa o gestor da SEMS Penedo, destacando o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com a população do meio rural.

“Antes da nossa gestão, esses serviços eram feitos somente pela Cooperativa Pindorama. Agora, a gestão do Ronaldo Lopes faz esse trabalho que melhora a vida do agricultor em todos os aspectos”, explica o engenheiro Ivo Costa, frisando a importância da ação para o escoamento da produção agrícola.

SEMSP na cidade

Além da assistência nos povoados, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos promove avanços na cidade. A pasta que é responsável pela coleta de lixo doméstico também resolve problemas relacionados com a mobilidade urbana e limpeza pública.

Em todos os bairros de Penedo, a SEMS soluciona demandas dos moradores como ruas sem condições de tráfego, questões relacionadas com drenagem e esgotamento, capinação e poda de árvores localizadas em áreas públicas, devolvendo a autoestima para a população que se orgulha de morar em uma cidade limpa e bem cuidada.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP