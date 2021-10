Prefeitura de Penedo valoriza e apoia o Sport Club Penedense

Gestão Crescendo Com Seu Povo desenvolve ações no clube de futebol mais antigo de Alagoas

A Prefeitura de Penedo está perfurando um poço artesiano para abastecer o estádio Dr. Alfredo Leahy, campo de futebol do Sport Club Penedense. O trabalho iniciado esta semana é mais ação prática da gestão Crescendo Com Seu Povo direcionada à valorização do clube mais antigo de futebol de Alagoas.

Toda a instalação hidráulica do estádio do time alvirrubro ribeirinho foi recuperada pelo SAAE, investimento somado ao trabalho de limpeza e recuperação realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

O gramado do campo é mantido por servidor cedido pela Prefeitura de Penedo, situação legalizada por meio do contrato de comodato entre o município e o clube que também viabiliza a cessão de mais dois funcionários que atuam nas categorias de base do time.

O compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes também se estende à sede do alvirrubro, locada para a Secretaria Municipal de Esportes, espaço que será recuperado em sua estrutura e também irá abrigar o Memorial Sport Club Penedense, iniciativa do gestor penedense desenvolvida em parceria com a Fundação Casa do Penedo, fonte da pesquisa sobre a instituição que é patrimônio de utilidade pública municipal e estadual.

Os investimentos em curso resgatam a autoestima dos penedenses e tornaram possível a realização do campeonato municipal de futebol de campo no estádio Dr. Alfredo Leahy, competição que movimenta o esporte mais popular no Brasil em Penedo, com torcida nas arquibancadas.

Neste final de semana, por conta da participação do time sub-20 do Penedense no campeonato estadual, a rodada do torneio municipal será transferida para o campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP