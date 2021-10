Prefeitura de Salvador anuncia novas medidas de flexibilização

A Prefeitura de Salvador anunciou, neste sábado (30), novas medidas de flexibilização da pandemia da Covid-19. Entre elas, o decreto aumenta a capacidade de alunos em uma sala de aula para 50%, além da realização de eventos com público limitado a 2.000 pessoas, de acordo com a taxa de ocupação de leitos igual ou menor que 60%. Confira todas as mudanças: