Prefeitura de Santo Antônio de Posse – SP abre novo Concurso público

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas de nível médio/técnico na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de agente técnico administrativo (1 vaga) e assistente administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.676,24 e R$ 2.118,33, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO



Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 15h do dia 13 de outubro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrtiva. O valor da inscrição oscila entre oscila entre R$ 45,00 e R$ 55,00.

PROVAS

O concurso público contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 7 de novembro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO: • Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, entre outros. • Atender usuários, fornecendo e recebendo informações. • Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. • Preparar relatórios técnicos e planilhas. • Executar serviços nas áreas de escritório. • Assessorar nas atividades de ensino. • Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos. • Identificar irregularidades nos documentos. • Efetuar e conferir cálculos. • Submeter pareceres para apreciação da chefia. • Arquivar documentos conforme procedimentos. • Coletar dados. • Elaborar planilhas de cálculos. • Confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas. • Elaborar correspondência. • Dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. • Acompanhar processos administrativos, verificando prazos estabelecidos. • Localizar processos e encaminhar protocolos internos. • Atualizar cadastro; entre outros.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Dar suporte administrativo nas diversas áreas da administração municipal. • Atender usuários, fornecendo e recebendo informações. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. • Preparar relatórios e planilhas. • Assessorar nas atividades de ensino. • Registrar a entrada e saída de documentos. • Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos. • Identificar irregularidades nos documentos. • Efetuar e conferir cálculos. • Submeter pareceres para apreciação da chefia. • Arquivar documentos conforme procedimentos. • Coletar dados. • Elaborar planilhas de cálculos. • Confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas. • Elaborar correspondência; entre outros.

EDITAL 01/2021