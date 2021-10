Prefeitura Municipal de Itapoá – SC abre novo Processo seletivo

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Itapoá abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior na Secretária Municipal de Educação.

As oportunidades são para os cargos de Professor de: Educação Infantil, Anos Iniciais, Arte, Educação Física, Inglês, Língua Portuguesa, AEE, Música, Ciências, Geografia, História, Ensino Religioso, Matemática, Especialista em Assuntos Educacionais Supervisor Escolar, Especialista em Assuntos Educacionais Orientação Escolar, Coordenador Pedagógico, Especialista em Assuntos Educacionais Administração Escolar.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 4 a 8 de outubro de 2021, presencialmente, mediante o preenchimento do formulário na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nº 430, Bairro Centro, no horário das 8h às 14h.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de outubro de 2021.

A seleção é válido até o término do ano letivo de 2022, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 38/2021