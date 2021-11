Prepara a pipoca: Veja os lançamentos da Netflix para o mês de novembro

Basta novembro chegar para o clima do natal começar a se instaurar e na Netflix não seria diferente. O penúltimo mês do ano contará com grandes estreias natalinas, além de filmes originais de ação e novas temporadas das séries que todo mundo ama.

Confira a lista das novidades:

Séries:

Cowboy Bebop – 19/11/2021

Arcane – 06/11/2021

A Mais Pura Verdade – 24/11/2021

Big Mouth: Temporada 5 – 05/11/2021

Narcos: México: Temporada 3 – 05/11/2021

Mestres do Universo: Salvando Eternia: Parte 2 – 23/11/2021

Elfos – 28/11/2021

Refletidas – 19/11/2021

Profecia do Inferno – 19/11/2021

Novo Mundo – 20/11/2021

Sunset – Milha de Ouro: Temporada 4 – 24/11/2021

Operação Ecstasy: Temporada 3 – 21/11/2021

Assassinato do Primeiro-Ministro: Minissérie – 05/11/2021

Amor: Verdade ou Consequência – 11/11/2021

Arranjo de Natal – 17/11/2021

Entrelinhas Pontilhadas – 17/11/2021

Filmes:

Alerta Vermelho – 12/11/2021

7 Prisioneiros – 11/11/2021

Amor Sem Medida – 17/11/2021

Vingança & Castigo – 03/11/2021

tick, tick…BOOM! – 19/11/2021

Ferida – 24/11/2021

Reze pelas Mulheres Roubadas – 19/11/2021

Identidade – 11/10/2021

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam – 18/11/2021

O Bom Velhinho Voltou – 07/11/2021

Um menino chamado Natal – 24/11/2021

Um Castelo para o Natal – 26/11/2021

A Família Noel – 01/11/2021

Um Match Surpresa – 05/11/2021

Não Devíamos Ter Crescido – 05/11/2021

Yara – 05/11/2021

Para Sempre Felicidade – 10/11/2021

Ama-me – 19/11/2021

Se Organizar Direitinho… – 30/11/2021

Mimadinhos – 26/11/2021

Querô – 12/11/2021

Uma História de Amor e Fúria – 14/11/2021

Bicho de Sete Cabeças – 09/11/2021

Que horas ela volta? – 18/11/2021

Eu Fico Loko – 16/11/2021

Rocketman – 21/11/2021

Millennium: A Garota na Teia de Aranha – 01/11/2021

Crianças e família: