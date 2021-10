Presentão: Tom Cavalcante fala sobre Corvette de R$ 4000 mil que ganhou de Roberto Carlos

Já imaginou ganhar do seu amigo um presente avaliado em R$ 400 mil? O humorista Tom Cavalcante teve essa sorte. Em entrevista ao Flow Podcast, ele contou que foi presenteado pelo Rei com um Corvette 2011 branco, que se encontra até hoje em sua garagem.

“Roberto não gosta muito que eu fale disso, mas minha amizade com ele foi uma coisa que Deus colocou na minha vida. O cara se tornou meu amigo irmão de verdade. Um grande parceiro. Ele me deu um carrão, uma relíquia, que está comigo até hoje”, disse durante a entrevista.

Tom Cavalcante ganhou um Corvette de R$ 400 mil de Roberto Carlos

Segundo o humorista, Roberto o presenteou após assistir seu show em São Paulo. “No fim, ele apareceu no meu camarim e brindamos juntos com champanhe. Aí Roberto me disse que tinha um presente para mim. Achei que fosse uma garrafa de vinho. Quando vi, era um Corvette branco, que é a Ferrari para os americanos. Brinquei dizendo que um dia ia querer emprestado, mas ele disse: ‘É seu'”, contou o artista.