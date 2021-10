Presidente admite erro em contratações, mas defende elenco do Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 07 (AFI) – O presidente Guilherme Belintani fez uma auto-crítica e admitiu que errou em algumas contratações nessa temporada, mas saiu em defesa do elenco do Bahia apesar da situação delicada no Brasileirão.

“Erramos em algumas contratações, como todos os clubes erram. Mas, no geral, com o elenco que temos, devíamos estar numa posição superior na tabela”, comentou Belintani.

Na visão do mandatário, o elenco do Bahia não deve nada para times que estão melhores classificados, como Cuiabá, Juventude, América-MG e até mesmo o Fortaleza, atual quarto colocado.

“De forma mais objetiva, muitos clubes acima da gente na tabela têm elencos equivalentes ou piores que o nosso. Com todo respeito, Cuiabá, Juventude, o próprio elenco do Fortaleza, América-MG, todos acima da gente na tabela, e são elencos tecnicamente equivalentes ou inferiores ao nosso”, analisou.

A derrota de virada para o Corinthians, por 3 a 1, na última terça-feira, manteve o Bahia na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar, com 23 pontos.

O time busca a reabilitação no sábado, contra o Athletico-PR, em Curitiba. A partida válida pela 25ª rodada vai marcar a estreia do técnico Guto Ferreira, escolhido para substituir Diego Dabove, que não aguentou a derrota na Neo Química Arena.