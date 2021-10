Presidente do Atlético-CE celebra acesso e planeja participação na Série C em 2022 – Futebol Interior

Horizonte, CE, 19 (AFI) – Uma das poucas mulheres que presidem clubes no Brasil, Maria Vieira comanda o Atlético-CE, que nesta semana, ao superar a Ferroviária, nos pênaltis, depois de dois empates em 180 minutos, conquistou o histórico acesso para o Brasileiro da Série C de 2022. Nas semifinais da Série D, a Águia Precabura vai enfrentar o Campinense-PB, com primeiro jogo em Horizonte, no estádio Domingão, domingo (24), 15h, e a volta dia 31, 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. A outra semifinal terá ABC-RN x Aparecidente-GO.

PALAVRAS DA PRESIDENTE

Nesta semana, a dirigente atleticana disse em entrevista à imprensa cearense (Jornal O Povo), disse que jogar a Série C, embora fosse um sonho, não estava tão próximo. Ela falou ao jornal do projeto quando chegou ao clube.

“Eu fiz um planejamento e um prognóstico de conquistas. Mas nós conquistamos muitas coisas antes do que esperávamos. Estamos felizes pelo acesso, mas nós não podemos perder o foco. O nosso compromisso com a competição é muito importante”, disse Vieira.

CLUBE EM CONSTRUÇÃO

Viera conta na entrevista, que o “projeto Serie D” não acabou: “Temos que concluir o projeto na Série D e só depois vamos sentar, colocar os pés no chão e começar a planejar como será o futuro”, destacando que será preciso realizar investimentos no clube mas sem loucuras.

Segundo a dirigente, o clube ainda está em construção em diversos aspectos e adiantou o processo de planejamento da equipe.

“Visamos tentar fazer as coisas como acreditamos. Aqui ninguém faz loucuras, mas na medida que as responsabilidades aumentam, também precisamos aumentar os investimentos. Vamos buscas os incentivos financeiros juntos aos patrocinadores para que possamos fazer essa transição de uma forma mais tranquila”, ressaltou Vieira na entrevista.

SÉRIE C DE 2022

Maria Vieira falou sobre o planejamento para a próxima temporada.

“Nós ainda vamos fazer esse planejamento. É claro que precisa acontecer logo, até porque no futebol tudo é muito rápido. Temos que ver muita coisa e entender como vai ficar a gestão do clube, dos jogadores e da comissão técnica”, explicou.

Vieira disse ainda que o clube vai perder alguns jogadores, mas que pretende manter parte do elenco.

“O clube tem atletas em diferentes situações contratuais e alguns possuem vínculo apenas até final da Série D e outros até 2024. Precisamos reforçar o elenco, até porque nós devemos ter algumas baixas para próxima temporada, já que alguns jogadores vão despertar interesse de outros clubes”, finalizou ela.

HISTÓRIA

O atual Atlético Cearense surgiu em sete de março de 2007, com o nome de Uniclinic, e foi idealizado por Vanor Cruz, médico e dono do Hospital de Clínicas do Ceará – Uniclinic, que virou Centro de Treinamento Uniclinic. Começou a jogar campeonatos oficias em 2008 e em 2009 disputou a segunda divisão do Campeonato Cearense de Futebol, sagrando-se campeão e assegurando vaga para a elite primeira divisão. Logo depois se transformou em Futebol Clube Atlético Cearense, adotando as cores vermelho, preto e branco, uma homenagem do atacante cearense Ari, do Lokomotiv Moscou, ao Flamengo, clube do coração do jogador, arrendatário do Uniclinic no fim de 2017.

A agremiação tem dois títulos de campeão cearense, séries B e C, respectivamente, 1998 e 2014; foi vice da Taça Fares Lopes em 2019, e estreou na Série D do Brasileiro neste ano, conquistando o acesso para a C.