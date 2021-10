Presidente do Figueirense garante permanência de Jorginho na Copa SC, mas já pensa em 2022 – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 01 (AFI) – Uma semana após o fim da participação no Campeonato Brasileiro Série C, o presidente do Figueirense, Norton Boppré, concedeu coletiva para falar sobre o planejamento do clube. Apesar de já pensar na próxima temporada, o dirigente garantiu a permanência do técnico Jorginho até o fim da Copa Santa Catarina.

“Aqui não se fala em troca de comissão técnica, até por respeito ao profissional que está trabalhando no dia a dia do clube”, cravou, antes de completar. “O projeto do momento no Figueirense é a Copa Santa Catarina. Não é agora que faremos uma reformulação”, disse.

PLANEJAMENTO

O clube, porém, já pensa na formação do elenco para 2022. Ao comentar sobre os parceiros LA Sports e BIS, ele afirmou que podem ocorrer mudanças e que o Figueirense está à procura de acordos.

“Já começamos a discutir o planejamento para o futebol, com foco na Copa Santa Catarina, mas já pensando na formação do elenco para o próximo ano. Parceiros podem sair, outros podem chegar. O Figueirense está buscando essas parcerias, é algo necessário no momento”, avaliou.

CATEGORIAS DE BASE

Segundo Norton, as categorias de base terão atenção especial para formar novos jogadores e que a diretoria vem tendo reuniões nesse sentido e buscando investidores.

“O clube tem uma tradição muito forte. Quando chegamos, há pouco mais de um ano, a situação era bem delicada. Depois, com a pandemia, os jovens tiveram que retornar para as suas cidades. Estamos retomando aos poucos, promovendo alguns ao elenco profissional, conversando com investidores, inclusive com reuniões na última semana”, acrescentou Boppré.

COPA SC

O Figueirense já fez dois jogos na Copa SC com uma vitória e um empate, somando quatro pontos em quarto lugar. Volta a campo no domingo, às 15h, quando recebe o Joinville no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pela terceira rodada.