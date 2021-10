Presidente do Tombense-MG pede pés no chão para ‘decisões’ contra Manaus e Ypiranga – Futebol Interior

Tombos, MG, 28 (AFI) – O Tombense está muito perto de conquistar o acesso para a Serie B do Campeonato Brasileiro de 2022. Mas mesmo com sete pontos, contra seis de Novorizontino e Manaus, e dois do Ypiranga, a diretoria do Gavião mineiro pede “pé no chão” e o mesmo empenho nas últimas rodadas.

Em entrevista à rádio. Mais, 92,7 FM de Tombos, o presidente Lane Ulisses Gaviolle quer o time focado , embora o torcedor tenha o direito de estar feliz e comemorar.

“Nos celebramos essa vitória fora de casa contra o Novorizontino por 1 a 0, mas temos outro jogo muito dificil contra o Manaus, sábado fora de casa (18h na Arena da Amazônia). Entendemos essa empolgação do torcedor. Agradecemos o apoio dele que veio em peso contra o Novorizontino onde infelizmente não conseguimos um bom resultado, mas fomos buscar fora esses pontos“, disse Gaviolle.

O presidente do time mineiro destacou que mesmo perdendo cinco pontos em casa, o Tombense mostrou força e foi buscar seis pontos fora.

“Confiamos no time e em um bom resultado em Manaus que será um jogo duríssimo num campeonato muito igual. Vamos seguir nessa caminhada onde pretendemos depois de seis, sete anos, buscar finalmente esse acesso que vai ser muito bom para os torcedores, para o clube para a cidade e para a região”, disse o dirigente.

Segundo Gaviolle, a diretoria esta vendo dos detalhes para o ultimo jogo dia 6, contra o Ypiranga em Tombos. Oficialmente estão liberados 50% do estádio municipal mas a diretoria está conversando com a prefeitura para ver as alternativas pois a procura já é muito grande por ingressos. O time de Tombos ficou em São Paulo até quarta, e depois seguiu para Manaus onde faz a aclimatação antecipadas para o jogo deste domingo na Arena Amazonia.