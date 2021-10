Preso por importunação sexual, atacante não tem dinheiro para deixar a prisão – Futebol Interior

Aracaju, SE, 26 (AFI) – O atacante Fabinho Cambalhota vive um drama. Preso por importunação sexual e agressão no último final de semana, ele não tem dinheiro para deixar a prisão em Sergipe e seu advogado se movimenta para ter deferido habeas corpus para livrá-lo do xilindró.

O advogado Armando Batalha Júnior disse que foi estabelecido pela Justiça uma fiança de R$ 11 mil para que o jogador responda o processo em liberdade. Porém, o valor está fora da realidade financeiro do acusado, razão pela qual recorreu para ter esse valor diminuído.

“A família não pode arcar com esse valor, tendo em visita que o último contrato do mesmo, com o Baraúnas, do Rio Grande do Norte, o valor que ele recebia era pouco mais de R$ 1.100. Portanto, a defesa manejou um habeas corpus visando a redução desse valor, ou mesmo a isenção, para que ele possa ser colocado em liberdade, respeitando as mediadas cautelares que lhe foram impostas”, disse o advogado.

Fabinho Cambalhota, de 35 anos, foi detido no último domingo na Praia de Aruana, em Aracaju. Ele foi indiciado por importunação sexual e lesão corporal dolosa dentro de um bar. Os dois crimes somam uma pena máxima de seis anos de reclusão.

Caso consiga o habeas corpus para responder em liberdade, Fabinho Cambalhota terá que respeitar algumas condições impostas pela Justiça, entre elas medidas cautelares para que não frequente bares e não se aproxima das vítimas que o acusaram.

Fabinho Cambalhota é rodado no futebol brasileiro e vinha atuando pelo Baraúnas na Segunda Divisão do Campeonato Potiguar. O atacante jogou no futebol sergipano por Itabaiana, Sergipe e Confiança. Entre os diversos clubes que atuou ainda constam Treze, Ferroviário, Taboão da Serra, Potiguar e Macaé. Ele também chegou a jogar campeonatos de fut7.