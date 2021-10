Previsão é de tempo nublado no feriado de Finados

Na segunda e terça-feira, a tendência é que as chuvas se concentrem no início da manhã. A situação deve se estender mesmo após o feriado, por força da chegada de uma frente fria, prevista para ocorrer a partir da próxima quarta-feira (3).

A convergência de umidade em baixos níveis tem ocasionado as chuvas e o tempo nublado em Salvador nos últimos dias e a previsão é que essas características se prolonguem durante todo o feriado de Finados. Segundo informações meteorológicas da Defesa Civil de Salvador (Codesal), até a terça-feira (2), o tempo deverá estar nublado, com a presença de chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Emergências

As equipes da Codesal seguem trabalhando durante 24h para atender às demandas da população. Em caso de emergência, a orientação é buscar a ajuda imediata do órgão pelo telefone de contato gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão, clicando na seção Boletins.