PRF registra redução de 30% dos acidentes durante feriado de Nossa Senhora Aparecida em Alagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma diminuição de 30% no total de acidentes e redução do número de vítimas em 33% nas rodovias alagoanas durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida 2021. A operação teve início no dia 08 de outubro e se encerrou às 23h59 desta terça-feira (12).

Com o objetivo reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e aumento da segurança nas rodovias federais, houve um reforço ostensivo nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há ocorrência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. Em Alagoas, as equipes realizaram patrulhamento ostensivo principalmente em trechos das BRs 101, 104 e 316.

Em Alagoas, no período da Operação, 972 veículos e 1.156 pessoas. Foram realizados 286 testes de alcoolemia e oito condutores foram autuados por ingerir bebida alcoólica. No último ano houve registro de 10 acidentes, esse ano foram sete. Em 2020 o número de vítimas nas rodovias do estado foram nove, este ano foram seis. O número de óbitos e de acidentes graves foram os mesmos, dois em cada ano.

De acordo com dados oficiais, os policiais recolheram 47 veículos por apresentarem irregularidades. As outras infrações mais observadas foram: o não uso do capacete, do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas – com totais de 51, 46 e 88 flagrantes, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, cinco pessoas foram detidas, por serem flagradas nos crimes de: adulteração de veículo automotor, entregar direção a pessoa inabilitada. Uma pessoa também foi detida por possuir mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

A PRF ressalta que neste ano de 2021 a operação se estendeu por cinco dias, pois o feriado caiu na terça-feira. No ano passado foram quatro dias, tendo em vista que o feriado foi na segunda-feira. Apesar do dia a mais de feriadão, as reduções foram significativas, reforçando ainda mais os resultados positivos alcançados.