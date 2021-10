Dentro de uma empresa o planejamento estratégico está presente de várias formas. O ato de planejar é essencial para que o negócio se desenvolva a partir de bases sólidas com a menor chance perda possível. Confira quais são as principais etapas a serem seguidas para desenvolver o planejamento estratégico!

Principais características do planejamento estratégico

O plano de negócios, que é primordial já que descreverá as características da empresa em todas as suas vertentes, consiste no primeiro e mais importante planejamento estratégico organizacional. Qualquer ação dentro de uma empresa pode e deve ser planejada tendo em vista que minimiza os riscos e aumenta as chances de sucesso.



De maneira genérica, o planejamento serve para prever o que será feito e quais seriam suas possíveis consequências tanto positivas quanto negativas, a partir desse cenário inicial serão planejadas possíveis medidas para minimizar os pontos negativos e maximizar os pontos positivos. Abaixo, descrevemos as principais características que devem ser observadas para que qualquer planejamento seja bem elaborado.

Defina o objetivo

A premissa para elaborar o planejamento estratégico é ter um objetivo maior a ser alcançado. Defina o principal resultado que deseja alcançar para só então definir quais serão as medidas necessárias para tal. Os objetivos podem ser os mais variados, desde o aumento das vendas até se tornar referência no mercado de atuação.

Pesquise o cenário externo e interno

Depois de ter o objetivo bem definido é hora de olhar ao redor. Pesquise sobre o mercado em que atua ou deseja atuar, levante todas as informações possíveis sobre o cenário econômico, clientela, concorrência, pontos negativos na perspectiva dos consumidores do produto e/ou serviço disponibilizado. Porém não se esqueça de considerar a conjuntura interna da organização, considere se a estrutura da empresa comporta os objetivos traçados, nessa etapa considere características como, mão de obra, orçamento, imagem da empresa dentro do mercado em que atua, tolerância ao risco, entre outros pontos que podem interferir no resultado.

Elabore o plano de ação

Depois de definir o objetivo e analisar os cenários externo e interno, chegou a hora de criar a estratégia que será adotada. Nessa etapa, serão definidas todas medidas que serão necessárias para a execução do planejamento estratégico. É comum que as ações sejam definidas em metas, por exemplo, caso o objetivo seja o aumento das vendas e a empresa não tenha um departamento comercial em sua estrutura, primeiro será necessário a contratação desses profissionais, os devidos treinamentos de capacitação para só então, ter o departamento em atuação.

Acompanhamentos e ajustes

Por fim, se faz necessário acompanhar os resultados do plano de ação e realizar os ajustes necessários. Uma forma de acompanhamento pode ser através dos cumprimentos dos prazos estabelecidos, alcance do orçamento e os chamados índices de desempenho, que consistem em mensurações matemáticas para identificar o desempenho da organização, a partir dos acompanhamentos será possível saber quais ajustes são necessários.