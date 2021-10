Priscilla Alcântara vence ‘The Masked Singer Brasil’; saiba quem são os outros famosos

Na última leva de apresentações da primeira temporada do “The Masked Singer” o clima de suspense se instaurou no ar na noite da terça-feira (19). Gata Espelhada, Unicórnio, Monstro e Arara batalharam pelo posto de campeão do reality musical.

No primeiro combate Unicórnio enfrentou a Gata Espelhada. O primeiro personagem apostou na música “Quando a Chuva Passar”, sucesso de Ivete Sangalo. Enquanto sua rival cantou “The Greatest Love Of All”, de Whitney Houston.

Com 69% dos votos, Unicórnio venceu a disputa. A Gata Espelhada foi desmascarada e Jéssica Ellen era quem estava dentro da fantasia.

No segundo combate, Arara disputou a preferência da plateia com o Monstro. Com 56% dos votos, o Monstro ganhou a disputa e encantou a plateia. Cris Vianna era quem estava na fantasia de Arara e se despediu da competição.

Finalistas do reality foram desmascarados/Foto: Reprodução

No embate final, Unicórnio e Monstro batalharam pelo posto de vencedor do “The Masked Singer Brasil”. A primeira se arriscou em “I Will Always Love You”, sucesso de Whitney Houston. O Segundo fez uma performance dançante de “Uptown Funk” do Bruno Mars.

Os jurados se reuniram e escolheram o Unicórnio como grande vencedor do programa. O vice-campeão foi desmascarado e mostrou sua verdadeira identidade: Nicolas Prattes.

Priscilla Alcântara é quem estava na fantasia do unicórnio e foi a grande vencedora do “The Masked Singer Brasil”.

Veja os melhores momentos da final: