Professor de dança suspeito de embebadar e abusar de aluna tem prisão preventiva decretada

Após a denúncia que resultou na prisão de um professor de dança suspeito de embebedar alunas e abusar sexualmente de pelo menos uma delas, teve a prisão preventiva decretada. A informação foi confirmada pelo chefe de operações da Delegacia Especializada dos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DECCCA), Alan Barbosa. Professor de dança é…

Após a denúncia que resultou na prisão de um professor de dança suspeito de embebedar alunas e abusar sexualmente de pelo menos uma delas, teve a prisão preventiva decretada. A informação foi confirmada pelo chefe de operações da Delegacia Especializada dos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DECCCA), Alan Barbosa.

Professor de dança é preso acusado de embebedar alunas e abusar de uma delas

Em entrevista à TV Pajuçara o policial civil informou mais detalhes sobre o caso. Segundo ele, as três menores participam de um grupo de dança coordenado pelo professor preso, que não tem ligação com nenhuma instituição de ensino, e teriam ido até a casa dele para comemorar a finalização do ensaio.

No local, o homem teria preparado coquitéis e oferecido às garotas, o que é crime. No momento em que duas delas teriam se ausentado, ele teria levado a terceira menina para o quarto e praticado o ato sexual. Ao retornaram as amigas encontraram a vítima ainda despida no cômodo.

Quando a lavavam para a casa, as amigas relataram todo o ocorrido para a mãe da menina abusada, que acionou uma viatura da polícia militar que passava pela região. O homem foi preso em flagrante e todos os envolvidos encaminhados à Central de Flagrantes.

Ao delegado de plantão o homem teria admitido ter dado bebida alcóolica às alunas, mas negou o abuso. A vítima não conseguiu prestar depoimento devido ao seu “estado alterado”. Posteriormente, a garota foi submetida a exames específicos e exames de profalaxia no Instituto Médico Legal e

Com a realização dos exames o inquérito deve ser concluído pela DECCCA. Caso haja informações de outras vítimas, a polícia pede para que entrem em contrado pelo telefone: 3315- 9941.