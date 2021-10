O Programa Jovem Aprendiz Sicoob está divulgando várias oportunidades na região de Belo Horizonte. As vagas são destinadas a jovens, através de um contrato de trabalho especial de aprendizagem, com devido ajuste por escrito e período de 12 meses. Veja como se inscrever a um dos cargos e demais informações!

Programa Jovem Aprendiz Sicoob tem vagas em Belo Horizonte

O Programa Jovem Aprendiz da empresa bancária Sicoob está anunciando várias oportunidades, proporcionando seguro de vida e vale-transporte, além de meio salário mínimo mensal. Dentre as principais atividades, os jovens aprendizes deverão atentar-se às rotinas de administração, digitalizando documentos, arquivando, colaborando com a entrega dos mesmos e demais atividades relacionadas a tecnologia de informação.

Os aprendizes atuarão de segunda a sexta, no horário das 13h às 17h, considerando segundas, terças e quartas como prática nas atividades da empresa, e quintas e sextas em curso profissionalizante da Rede Cidadã.

Como se candidatar

Os interessados em uma das vagas no Programa Jovem Aprendiz Sicoob podem acessar a página de inscrição e clicar no ícone “Candidate-se”. Todas as oportunidades são passíveis do processo de seleção, que buscará talentos comprometidos com o sucesso da empresa e o próprio aprendizado.

