Programação Semanal: confira principais atrações em Salvador de 4 a 8 de outubro

Léo Santana será primeira atração do Pipa Sun Sessions, que acontecerá neste sábado (9). O evento, que será realizado no Pipa Beach Club, também contará com shows de Zé Vaqueiro, Xand Avião, Durval, Raí Saia Rodada e Matheus e Kauan. Apenas pessoas com o esquema de vacinação completo entrarão na festa.